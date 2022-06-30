Главу Минсельхоза Патрушева избрали в совет директоров "Газпрома"

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Акционеры компании "Газпром" избрали главу Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева в новый состав совета директоров холдинга. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, на годовом собрании холдинга были переизбраны 10 действующих членов совета директоров: председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, вице-премьер РФ Александр Новак, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран – экспортеров газа Виктор Зубков, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, первый заместитель гендиректора "Газпром экспорта" Михаил Середа, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, ректор РАНХиГС Владимир Мау и ректор РГУ нефти и газа имени Губкина Виктор Мартынов.

Дмитрий Патрушев был выдвинут кандидатом в новый состав совета директоров "Газпрома" в конце мая. Соответствующее решение принял прежний совет директоров холдинга на заседании.

С 2016 по 2021 год Патрушев уже входил в состав совета директоров "Газпрома".