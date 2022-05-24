Глава Минсельхоза РФ Патрушев выдвинут в совет директоров "Газпрома"

Фото: ТАСС/POOL/Алексей Майшев

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев выдвинут кандидатом в новый состав совета директоров "Газпрома". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что соответствующее решение принял действующий совет директоров холдинга на заседании в понедельник, 23 мая.

Новый совет директоров "Газпрома" будет определен путем голосования на общем годовом собрании акционеров.

Ранее начальник департамента "Газпрома" Сергей Куприянов был назначен председателем совета директоров VK. Он вошел в совет 14 декабря 2021 года в качестве неисполнительного директора.