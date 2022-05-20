Шредер и Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в "Роснефти"

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Герхард Шредер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров "Роснефти", сообщает ТАСС.

В компании с пониманием отнеслись к этому решению и поблагодарили Шредера и Варнига за поддержку.

21 апреля стало известно о том, что бизнесмен и основатель крупнейшей в РФ частной нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов покинул должность главы предприятия.

Совет директоров "Лукойла" назначил на 30 мая внеочередное собрание акционеров в заочной форме для досрочного прекращения полномочий Алекперова и назначении нового президента компании. На данный момент временным единоличным исполнительным органом назначен первый исполнительный вице-президент Вадим Воробьев.