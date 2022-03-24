"Лукойл" стал владельцем топливной компании "ЕКА" – СМИ

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Частная нефтяная компания "Лукойл" стала владельцем ООО "ТК ЕКА", управляющей сетью из более чем 100 АЗС и автомоек в Москве и области. Об этом сообщает ТАСС.

Также "Лукойл" приобрел все доли в "ЕКА-Процессинг", который позволяет организовать безналичный расчет за топливо для юридических лиц по пластиковым картам и талонам литрового номинала. При этом в "Лукойле" сделку пока никак не прокомментировали.

С 2016 года "ЕКА" владел бизнесмен Александр Пименов, а с 2020 года – ЗПИФ "Газпромбанк-Эридан".

Ранее Федеральная антимонопольная служба заявила о предпосылках для снижения розничных цен на бензин в России после падения оптовых цен. Цена бензина Аи-92 упала на 11,6% с 28 февраля по 5 марта. Стоимость Аи-95 снизилась на 9,6%, а дизельного топлива – на 12%.

