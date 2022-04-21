Алекперов покинул пост главы "Лукойла" и совет директоров компании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вагит Алекперов досрочно покинул пост главы "Лукойла".

"Президент и член совета директоров "Лукойла" В. Ю. Алекперов проинформировал компанию о своем решении отказаться от полномочий члена совета директоров "Лукойла", а также досрочно сложить полномочия президента ПАО "Лукойл", – приводит выдержку из заявления компании RT.

Соответствующее уведомление Алекперов направил председателю совета директоров компании.

По состоянию на 31 марта 2022 года Алекперов владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций "Лукойла". Также он обладает бенефициарным экономическим интересом в отношении 5,43% акций компании, однако правами голоса по ним не распоряжается.

В настоящий момент Вагит Алекперов больше не является контролирующим акционером "Лукойла".

Ранее сообщалось, что на посту президента компании Алекперов подпал под санкции Великобритании. В общей сложности в санкционный список были внесены 206 физических и юридических лиц из РФ.