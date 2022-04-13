Великобритания расширила санкционный список против РФ

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Великобритания внесла в санкционный список еще 206 физических и юридических лиц из РФ.

В черный список были внесены в том числе президент "Лукойла" Вагит Алекперов, совладелец АФК "Система" Владимир Евтушенков, экс-президент РЖД Владимир Якунин, глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, владелец группы ЕСН Григорий Березкин и супруга главы МИД РФ Мария Лаврова.

Ранее МИД Великобритании ввел дополнительные санкции против России, в списке фигурируют Мария Воронцова, Катерина Тихонова и Екатерина Винокурова, дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова.

24 марта Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических и юридических лиц из России. В частности, в список попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, СМП-Банк, РЖД, "Алроса", "РусГидро" и РВК, а также глава Сбербанка Герман Греф, основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков и другие.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.