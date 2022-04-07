В "Лукойле" предупредили о риске остановки НПЗ из-за избытка мазута – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Снижение экспорта мазута привело к образованию его излишков в хранилищах, что, как следствие, может стать причиной остановки нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо президента "Лукойла" Вагита Алекперова в адрес вице-премьера РФ Александра Новака.
По словам главы нефтегазового гиганта, из-за остановки НПЗ снизится производство топлива. Чтобы этого не допустить, он предлагает направить излишки мазута на теплоэлектроцентрали и временно отменить штрафы за негативное воздействие на окружающую среду.
Аналогичное послабление, считает Алекперов, нужно сделать в отношении сжигания побочного нефтяного газа из-за возможного роста его объемов на фоне невозможности поставок за рубеж изготавливаемых из него сжиженных газов – по действующим нормам сжигать можно только 5% такого газа.
Министерство природных ресурсов и экологии РФ между тем выступает против таких мер. Там полагают, что это приведет к дефициту региональных бюджетов на экологию. В качестве решения в ведомстве предлагают компаниям пересчитать выбросы с учетом увеличения использования мазута – плата за негативное воздействие на экологию увеличится, однако повышающие коэффициенты при этом применяться не будут. В настоящее время Минприроды работает над предложениями "Лукойла".
Ранее в Госдуме предложили ввести госрегулирование оптовых и розничных цен на бензин и дизельное топливо. Утверждается, что эта мера необходима в связи с тем, что цены на топливо прежде всего влияют на себестоимость социально значимых товаров и продуктов питания.
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