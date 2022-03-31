Миронов призвал снизить цены на топливо для россиян

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Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил снизить цены на энергоресурсы для граждан РФ. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам парламентария, несмотря на 40-процентное снижение экспорта российской нефти, ограничения могут пойти на пользу россиянам.

"Прежде всего, мы можем снизить внутренние цены на энергоресурсы, чего так давно ждут наши потребители", – заявил Миронов.

Депутат отметил, что дружественные России страны рассчитывают покупать российскую нефть со скидкой 20%. По его мнению, аналогичную меру можно было бы реализовать для представителей бизнеса и физлиц.

31 марта Владимир Путин сообщил, что подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях. Для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.

Санкции в энергетической отрасли стали следствием того, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.