Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

экономика

19:58

Миронов призвал снизить цены на топливо для россиян

обществоэкономика

Фото: depositphotos/blinow61

Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил снизить цены на энергоресурсы для граждан РФ. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам парламентария, несмотря на 40-процентное снижение экспорта российской нефти, ограничения могут пойти на пользу россиянам.

"Прежде всего, мы можем снизить внутренние цены на энергоресурсы, чего так давно ждут наши потребители", – заявил Миронов.

Депутат отметил, что дружественные России страны рассчитывают покупать российскую нефть со скидкой 20%. По его мнению, аналогичную меру можно было бы реализовать для представителей бизнеса и физлиц.

31 марта Владимир Путин сообщил, что подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях. Для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.

Санкции в энергетической отрасли стали следствием того, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать