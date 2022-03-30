Премьер Польши заявил о планах отказаться от угля РФ

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Польша планирует отказаться от угля РФ в апреле или мае 2022 года, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Мы сегодня представляем самый радикальный план отхода от российских углеводородов, российского газа, нефти, российского угля. Мы призываем всех в Европе, чтобы пошли по нашим следам", – приводит слова Моравецкого РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что США давят на Европу, чтобы заставить ее отказаться от российского газа. По его словам, если европейские страны примут такое решение, это будет апокалипсическим сценарием.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

