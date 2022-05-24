Председателем совета директоров VK назначен Сергей Куприянов

15:49
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Председателем совета директоров VK назначен начальник департамента ПАО "Газпром" Сергей Куприянов, говорится в сообщении компании.
Он вошел в совет 14 декабря 2021 года в качестве неисполнительного директора.
Исполнительный вице-президент Газпромбанка Мария Зыбина также вошла в совет директоров VK. Она назначена на должность неисполнительного директора совета директоров.
Куприянов является пресс-секретарем председателя правления ПАО "Газпром" с 2003 года, а также начальником департамента ПАО "Газпром" – с 2019 года.
Он официально сменил на посту председателя совета директоров VK Владимира Кириенко. До этого обязанности гендиректора исполнял Борис Добродеев. В VK сообщили, что Добродеев принял решение об уходе после изменения акционерной структуры компании "МФ Технологии".
Холдинг USM продал пакет акций VK группе "СОГАЗ". Пакет акций VK принадлежал USM через участие в уставном капитале АО "МФ Технологии", в котором холдингу принадлежали 45% акций. При этом акционерному обществу "МФ Технологии" принадлежало 57,3% голосующих акций компании VK. Весь этот пакет акций по итогу продан группе "СОГАЗ".
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