Владимир Кириенко назначен гендиректором VK

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Совет директоров VK назначил Владимира Кириенко на должность генерального директора компании. Об этом сообщает ТАСС.

"Решение вступает в силу немедленно", – говорится в сообщении.

Кириенко официально сменил на этом посту Бориса Добродеева, который продолжал исполнять обязанности гендиректора после объявления об уходе из организации. В VK сообщили, что Добродеев принял решение об уходе после изменения акционерной структуры компании "МФ Технологии" .



Холдинг USM продал пакет акций VK группе "СОГАЗ". Пакет акций VK принадлежал USM через участие в уставном капитале АО "МФ Технологии", в котором холдинг владел 45% акций. При этом акционерному обществу "МФ Технологии" принадлежало 57,3% голосующих акций компании VK. Весь этот пакет акций по итогу продан группе "СОГАЗ".