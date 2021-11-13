Компания VK разработает приложение для конкурса "Большая перемена"

18:49
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Компания VK займется разработкой мобильного приложения для конкурса "Большая перемена". Об этом заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Он рассказал, что решение приняли в рамках наблюдательного совета.
"И мы также договорились, что будет такой мини-апп ВКонтакте как дополнительная возможность для ребят", – цитирует Кириенко РИА Новости.
Он также добавил, что на сегодняшний день уже разработана платформа "Проектариум", которая помогает детям реализовывать проекты.
Ранее сообщалось, что 1 июня в рамках Всероссийского фестиваля "Большая перемена" в Парке Горького прошла встреча с художественным руководителем Московского театра Олега Табакова Владимиром Машковым. Он рассказал молодежи о работе актера, становлении творческой личности и работе над собой.
Школьники со всей России съехались в Парк Горького на фестиваль "Большая перемена"
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