Борис Добродеев покидает пост гендиректора холдинга VK

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Гендиректор холдинга VK Борис Добродеев покидает свой пост и уходит из организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

При этом Добродеев продолжит исполнять свои обязанности, пока не будет назначен новый гендиректор.

"Это обеспечит плавную передачу дел", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что холдинг USM продал пакет акций VK (ранее Mail.ru Group) группе "СОГАЗ". Пакет акций VK принадлежал USM через участие в уставном капитале АО "МФ Технологии", в котором холдинг владел 45% акций. При этом акционерному обществу "МФ Технологии" принадлежало 57,3% голосующих акций компании VK. Весь этот пакет акций по итогу продан группе "СОГАЗ".

