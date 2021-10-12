Холдинг Mail.ru Group сменит название на VK

Фото: ТАСС/ Антон Новодережкин
Российский интернет-холдинг Mail.ru Group проведет ребрендинг, в рамках которого сменит название на VK, рассказал на видеоконференции гендиректор корпорации Борис Добродеев.
"VK – это единый бренд для всей компании. В отличие от Mail.ru Group он будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой", – заявил он.
Добродеев отметил, что ребрендинг поможет более выгодно и наглядно представить все сферы услуг, оказываемых экосистемой Mail.ru Group.
"Единый бренд компании подчеркнет все возможности, которые дает наша экосистема: общение и игры, образование (от школьного до профессионального), доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки, все возможности для бизнеса – от малого до крупного – и многое другое", – подчеркнул Добродеев.
Уточняется, что часть проектов и сервисов получит в будущем или уже получила приставку VK в названии и логотипы в едином стиле, среди них "VK Музыка" (бывший Boom), "VK Работа" (бывший Worki), "VK Объявления" (бывшая "Юла"), "VK Знакомства" (бывшая Lovina).
Ранее сообщалось, что социальная сеть "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) запустит свой почтовый сервис под названием "VK Почта", рассчитанный на молодую аудиторию. Отмечается, что пользователи соцсети смогут получить почту с коротким доменом @vk.com и авторизоваться в ней с помощью единой учетной записи VK Connect.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: