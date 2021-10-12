Холдинг Mail.ru Group сменит название на VK

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Российский интернет-холдинг Mail.ru Group проведет ребрендинг, в рамках которого сменит название на VK, рассказал на видеоконференции гендиректор корпорации Борис Добродеев.

"VK – это единый бренд для всей компании. В отличие от Mail.ru Group он будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой", – заявил он.

Добродеев отметил, что ребрендинг поможет более выгодно и наглядно представить все сферы услуг, оказываемых экосистемой Mail.ru Group.

"Единый бренд компании подчеркнет все возможности, которые дает наша экосистема: общение и игры, образование (от школьного до профессионального), доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки, все возможности для бизнеса – от малого до крупного – и многое другое", – подчеркнул Добродеев.

Уточняется, что часть проектов и сервисов получит в будущем или уже получила приставку VK в названии и логотипы в едином стиле, среди них "VK Музыка" (бывший Boom), "VK Работа" (бывший Worki), "VK Объявления" (бывшая "Юла"), "VK Знакомства" (бывшая Lovina).

Ранее сообщалось, что социальная сеть "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) запустит свой почтовый сервис под названием "VK Почта", рассчитанный на молодую аудиторию. Отмечается, что пользователи соцсети смогут получить почту с коротким доменом @vk.com и авторизоваться в ней с помощью единой учетной записи VK Connect.