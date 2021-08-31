"ВКонтакте" запустит свой почтовый сервис для работы и учебы

14:41
Фото: depositphotos/Casimiro_PT
Социальная сеть "ВКонтакте" (принадлежит Mail.ru Group) запустит свой почтовый сервис под названием "VK Почта", рассчитанный на молодую аудиторию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
"К началу нового учебного года в экосистеме VK появится "VK Почта" – сервис для обмена письмами. Новый продукт рассчитан на аудиторию социальной сети "ВКонтакте", которой необходима технологичная и персонализированная почта для работы и учебы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пользователи соцсети смогут получить почту с коротким доменом @vk.com и авторизоваться в ней с помощью единой учетной записи VK Connect.
"Новый сервис не станет заменой почты Mail.ru: он получит лучшие разработки команды в создании почтовых сервисов и продолжит развиваться через интеграцию с мессенджером "ВКонтакте" и соцсетью, максимальную персонализацию, более смелые технологические решения для более молодой аудитории", – сказала вице-президент по экосистемным продуктам Анна Артамонова.
Ранее сообщалось, что Instagram будет направлять пользователям сообщения с просьбой вписать дату своего рождения, а в будущем запретит пользоваться соцсетью без указания возраста. Разработчики считают, что данная мера позволит персонализировать рекламу и обеспечить защиту детей.
Новые аккаунты детей до 16 лет в Instagram по умолчанию будут закрытыми
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