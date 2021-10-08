"Яндекс.Еда" ввела сервисный сбор для пользователей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сервисный сбор для пользователей появился в "Яндекс.Еде". Об этом пишет ТАСС.
Как пояснили в пресс-службе компании, сервисный сбор поможет поддержать качество услуг на фоне увеличения числа заказов и возрастания нагрузки на инфраструктуру компании.
"Размер сбора определяется алгоритмом с учетом ряда параметров и может отличаться от региона к региону", – объяснили в пресс-службе.
В компании уточнили, что сейчас сервисный сбор в Москве составляет 29 рублей с одного заказа. Там также заявили, что подобный сбор с аналогичных услуг практикуется во всем мире.
Ранее сообщалось, что платежная система Visa повысит комиссию за оплату картами в супермаркетах. Уточнялось, что с 1 февраля следующего года интерчейндж для супермаркетов повысится с 1% до 1,3% от стоимости товаров.
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