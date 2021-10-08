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Москва 24

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Общество

02:27

"Яндекс.Еда" ввела сервисный сбор для пользователей

общество еда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сервисный сбор для пользователей появился в "Яндекс.Еде". Об этом пишет ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе компании, сервисный сбор поможет поддержать качество услуг на фоне увеличения числа заказов и возрастания нагрузки на инфраструктуру компании.

"Размер сбора определяется алгоритмом с учетом ряда параметров и может отличаться от региона к региону", – объяснили в пресс-службе.

В компании уточнили, что сейчас сервисный сбор в Москве составляет 29 рублей с одного заказа. Там также заявили, что подобный сбор с аналогичных услуг практикуется во всем мире.

Ранее сообщалось, что платежная система Visa повысит комиссию за оплату картами в супермаркетах. Уточнялось, что с 1 февраля следующего года интерчейндж для супермаркетов повысится с 1% до 1,3% от стоимости товаров.

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