С 1 апреля комиссия за операции в СБП не будет превышать 1,5 тыс рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов
С 1 октября комиссия, которую банки берут с предприятий за операции в системе быстрых платежей, не должна превышать 1,5 тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте Банка России.
"Банк России принял решение с 1 октября 2021 года дополнительно ограничить максимальный размер комиссий, которые банки могут брать с торгово-сервисных предприятий за операции в системе быстрых платежей (СБП), суммой не более 1,5 тысячи рублей", – отметили в пресс-службе регулятора.
Ранее верхнее ограничение отсутствовало. Размер комиссии варьировался от 0,4 до 0,7% от суммы платежа и зависел от вида деятельности организации.
По мнению Центробанка, нововведение позволит уменьшить издержки компаний при проведении платежей на крупные суммы.
Новые ограничения будут действовать и при платежах в пользу самозанятых.
"Платежи за любые товары и услуги в СБП для граждан останутся бесплатными", – заключается в материале.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля Банк России свернет часть "ковидных" послаблений. Послабления для банков действовали с 20 марта прошлого года. В частности, тогда ЦБ разрешил банкам с отсрочкой формировать резервы по кредитам и смягчил условия выдачи некоторых видов ссуд.
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