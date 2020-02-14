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Технологии

14 февраля, 19:48

Сбой произошел в работе сервисов Delivery Club и "Яндекс.Еда"

технологии

Фото: ТАСС/Евгений Разумный

Пользователи сообщили о сбоях в работе популярных сервисов доставки Delivery Club и "Яндекс.Еда". В компаниях, которые владеют приложениями, объяснили возможные сбои высоким спросом, сообщает ТАСС.

Те, кто пытались воспользоваться сервисами, видели ошибку – оба сервиса указывали, что у пользователя якобы нет доступа к интернету.

"Некоторые пользователи сейчас могут столкнуться со сложностями при входе в приложение на фоне аномально высокого спроса, мы занимаемся решением этой проблемы", – сообщили в Delivery Club, отметив, что на смены вышло рекордное количество курьеров по случаю Дня святого Валентина.

В поддержке "Яндекс.Еды" подчеркнули, что знают о проблеме и оперативно ее устранили. Приложение работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Москве набирает обороты услуга по созданию еды из готовых ингредиентов, которые привозит курьерская служба. Сервис помогает сэкономить время и поесть блюда, не уступающие ресторанным по питательным качествам.

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