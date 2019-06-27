Мода на конструкторы еды: как приготовить дешевый ужин по рецепту из ресторана

На смену доставки готовых обедов и ужинов в Москву пришел новый бум – конструкторы еды. Горожане хотят есть здоровую пищу, не переплачивая при этом за ресторанные блюда, пусть даже придется 30 минут постоять у плиты. Рассказываем о плюсах и минусах конструкторов еды, как выбрать лучший и на чем можно сэкономить.

Почему конструктор?

Все просто: вместо того, чтобы ежедневно ходить по магазинам и набирать тяжелые корзины продуктов, курьер привозит вам красивую картонную коробку с необходимым набором на каждый день. Все ингредиенты разложены в отдельные зип-пакеты или вакуум и разделены по дням недели: в среду – курица со шпинатом и пряностями, в четверг – ризотто с лососем и сыром пармезан, а в пятницу – котлеты из телятины с макаронами. Каждое блюдо сопровождается пошаговой инструкцией по приготовлению, иногда с картинками.

На первый взгляд, преимущества очевидны:

1. Экономия времени – основной аргумент для жителя мегаполиса, предпочитающего комфортный вариант "заказал – доставили".

2. Все ингредиенты вымыты, очищены и взвешены вплоть до граммов, соусы уже готовы. Можно забыть про ситуации, когда для какого-то блюда нужно два грамма молотой корицы или одна ложка арахисового масла, из-за чего вы покупаете целую банку, которая потом стоит в шкафу целый год.

3. Готовка занимает от 15 до 30 минут (для самых сложных блюд – 40 минут) в домашних условиях, но эффект получается почти ресторанный. Согласитесь, приятно осознать, что сегодня на ужин вы сами приготовили "паппарделле с шинкой и беконом в томатном соусе" (что бы это ни значило).

Сервисы по доставке конструкторов еды предлагают различные варианты по стоимости, вариации блюд и продолжительности эксперимента. Например, три ужина на одного человека или два завтрака + два ужина на двоих можно приобрести за 1 500 рублей. Пять ужинов на двоих в среднем стоят три–четыре тысячи рублей. На семью из четверых это обойдется в пять–шесть тысяч рублей.

Подводные камни

Казалось бы, все замечательно: быстро, недорого и супермодно (быть в тренде тоже для многих немаловажно). Но есть свои подводные камни. Во-первых, несмотря на то, что покупатель может выбрать меню и изменить какие-то блюда, делать это нужно до определенного времени. Например, в "Яндекс.Шеф", если вы не успели определиться до 14:00 понедельника, меню становится фиксированным, заменить нелюбимые щи на борщ уже не получится. А в сервисе GrowFood блюдо сменить можно не меньше чем за три дня и не больше чем за неделю до доставки. И если вы только сегодня обнаружили, что завтра должны привезти говяжьи щечки, от одного названия которых вас уже тошнит, то извольте смириться.

Во-вторых, люди жалуются на однообразность меню: на одной неделе могут постоянно чередоваться курица и фарш из телятины, а на другой – гуляш из свинины, картофель с беконом и свиное рагу. Кому-то ближе гриль или запекание, а в пакете блюд идет акцент на тушение, например. Сложно адаптироваться, когда это разнится с привычным рационом.

По мнению доцента кафедры семейной медицины СЗГМУ имени И. И. Мечникова Анны Турушевой, такие наборы не всегда соответствуют полноценному рациону питания:



На мой взгляд, там часто не хватает свежих овощей, фруктов и зелени. Как с точки зрения объема, так и разнообразия самих продуктов.

Еще один важный момент – внешний вид и качество доставленных продуктов. Иногда на сайте все выглядит очень красиво, хорошие ингредиенты и прекрасный внешний вид блюда, но в реальности набор продуктов и финальный результат могут отличаться. Например, на запакованной в вакуум брокколи стоит температура хранения минус 16–21 градус, а привозят продукт уже в полуразмороженном и неприглядном виде. Вареные яйца могут разбиться, пока их везет курьер на своем самокате, а зелень бывает не первой свежести.

Когда все равно голодный

Во всех сервисах конструкторов еды указывают количество калорий для каждого блюда. Есть специальные фитнес-меню, наборы еды для похудения или спортивные наборы для увеличения мышечной массы. Но не всем хватает отмеренной порции на завтрак или ужин. В инструкции сервиса Elementaree, например, написано, что, если в течение дня все же захотелось есть, нужно проконсультироваться с диетологом из службы поддержки.

Но по мнению диетолога Анна Турушевой, достоверно посчитать калорийность продуктов довольно сложно:



Если взять просто изолированную калорийность продуктов, то при подсчете на разных "калькуляторах" разница может составлять до 500–600 килокалорий на недельный рацион. И если меню однообразное, с использованием одних и тех же продуктов, то ошибка в 500 килокалорий может привести к набору или снижению веса.

Для готовой продукции на предприятиях существует целых пять способов оценки калорийности продуктов. "При различных подсчетах погрешность может достигать 25 процентов, поэтому говорить о том, что на сайтах сервисов по доставке еды-конструкторов прописана достоверная калорийность, сложно", – говорит Турушева. Для выравнивания баланса калорий еда должна быть разнообразной: нужно также чередовать рыбу, птицу и мясо.

Как не прогадать

Если вы все-таки решились поэкспериментировать с конструкторами еды, даем вам несколько советов, чтобы выиграть в деньгах и не проиграть в качестве.

1. Ищите компании, где при первом заказе дается скидка, их много. Так вы ловите сразу двух зайцев: и сервис оцениваете, и едите гораздо дешевле. Скидка может быть до 40–50 процентов, так можно дешево питаться, каждую неделю пробуя блюда разных компаний.

2. Следите за предложениями и акциями. Они бывают очень соблазнительными: блюда не теряют в качестве, но на 20–40 процентов дешевле.

3. Если после многочисленных тестирований вы определились с компанией-любимчиком, берите пакеты на длительный срок, например, на месяц.

На что следует обратить внимание:

– компоненты в меню: если у вас есть аллергия на какие-либо продукты, внимательно читайте состав. В хороших компаниях должны быть прописаны технологические карты и подробный состав блюда;

– уже готовые соусы и специи: иногда в порции их больше, чем вы обычно добавляете. Поэтому сначала сделайте пробу, а потом уже щедро высыпайте все содержимое пакетика с перцем чили в свою тарелку;

– следуйте инструкции по приготовлению: зачастую компания снимает с себя обязательства за последствия, если вы добавляли продукты в неправильном порядке;

– мойте все продукты, даже несмотря на то, что их обещают доставить мытыми и в вакууме;

– смотрите на срок годности и условия хранения на каждом пакете: у мяса, например, может истекать срок годности ровно в тот день, когда оно должно быть приготовлено;

– оценивайте свои силы в готовке, обращайте внимание на время, которое занимает приготовление ужина (это указано на сайтах), и уровень сложности блюда.