Visa повысит комиссию за оплату картами в супермаркетах – СМИ

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В 2022 году платежная система Visa планирует повысить для супермаркетов и крупных магазинов техники размер интерчейнджа, эквайринговой комиссии, которую банк взимает с организаций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Visa.

Так, с 1 февраля следующего года интерчейндж для супермаркетов повысится с 1% до 1,3% от стоимости товаров. Для крупных ретейлеров останется льготный тариф на уровне 0,5%, однако из него исключат почти все премиальные карты. Постепенно будут отменены льготы для компаний с крупными оборотами выручки, в частности мебельных магазинов, продавцов бытовой техники и курьерских служб. Сейчас комиссия для них составляет 1–1,65%, однако в итоге она повысится до 1,5–2,3%.

Кроме того, будут отменены льготы для некоторых премиальных карт при оплате в ресторанах, покупке детских товаров и бытовой техники. А к картам Visa Electron начнут применяться те же тарифы, что и к картам Visa Classic. Также будет повышен размер сервисного сбора в фонд развития Visa с 0,0055 до 0,01% от общего оборота по картам.

Представитель платежной системы объяснил, что данная мера нужна для развития системы электронных платежей и сети их приема, поскольку доход от тарифов получает не Visa, а банк-эмитент, который, в свою очередь, использует его для расширения платежной инфраструктуры, обеспечения безопасности платежей и создания новых платежных решений. По его словам, именно это позволило российскому платежному рынку стать одним из самых развитых в мире: в 2020 году количество бесконтактных платежей, совершаемых россиянами, выросло до 88,5%.

Ранее о новом способе взлома украденных банковских карт без использования ПИН-кода рассказали исследователи Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Для этого злоумышленники используют два смартфона на Android: одно из устройств выступает как PoS-терминал, другое – как украденная карта. Специальное приложение запускает транзакцию с украденной карты и получает все данные о ней. Затем ПО передает их в магазин в измененном виде, удаляя строку об удачной проверке ПИН-кода.

Известно, что Mastercard устранил проблему, когда о ней стало известно. О похожей уязвимости сообщали и держатели карт Visa, однако платежная система не сообщала о закрытии бреши в системе безопасности карт.

