Самозанятые смогут получать платежи через СБП

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Самозанятые смогут принимать оплату через систему быстрых платежей, сообщает газета "Известия".
По данным издания, сервис станет доступен для интеграции с кредитными организациями с 1 октября. Он поможет самозанятым сократить издержки за прием безналичных денег и избежать затрат на покупку оборудования. Кроме того, средства будут начисляться мгновенно.
В Национальной системе платежных карт (НСПК) пояснили, что самозанятым теперь будут доступны те же формы приема платежей по СБП, что и юрлицам. Они смогут выбрать способ, который будет для них более актуальным.
"Если услуги оказываются дистанционно, то для оплаты клиенту достаточно будет направить платежную ссылку. Для взаимодействия с клиентом офлайн можно выбрать другие варианты приема безналичной оплаты по СБП – например, распечатать QR или вывести его на экран смартфона", – рассказали в НСПК.
Комиссия для самозанятых не превысит 0,4%. Отмечается, что это гораздо дешевле, чем прием платежей через POS-терминал или сайт. Общие тарифы за C2B–платежи в СБП варьируются от 0,4 до 0,7% в зависимости от рода деятельности предпринимателя. Комиссия за прием карт через POS-терминал еще выше – около 2%.
В Центробанке подтвердили, что постоянно работают над расширением линейки сервисов в системе быстрых платежей, и возможность принимать платежи для самозанятых – один из них. Как подчеркнули в ЦБ, это позволит гражданам, работающим на себя, предоставить своим клиентам еще один способ безналичной оплаты, который набирает популярность у россиян.
За II квартал в целом в СБП провели около миллиона С2В-платежей более чем на 5,4 миллиарда рублей. Это на 60% выше, чем кварталом ранее.
Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов напомнил, что сейчас самозанятые используют переводы с карты на карту, которые бесплатны до определенного порога. Он считает, что если подключение к НСПК позволит получать деньги на более выгодных условиях, то этот функционал быстро проникнет в сектор.
Ранее россиянам рассказали об отраслях с самыми высокими окладами. Как отметили эксперты, больше всего в России получают представители финансового сектора экономики. На втором месте – добыча полезных ископаемых, где у 28,8% работников зарплата превышает 100 тысяч рублей. На третьем месте оказалась IT-сфера (27%).
До этого эксперты рассказали, что ожидания по зарплатам среди приезжих из других стран выросли на 5–10 тысяч рублей в 2021 году. Из-за пандемии коронавируса работники из стран Средней Азии стали массово возвращаться домой. В результате был замечен достаточно большой дефицит кадров.
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