Названы вакансии с самыми большими зарплатами для молодых специалистов

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Исследование определило вакансии, на которых молодым специалистам готовы предложить высокие зарплаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование "Работы.ру".
К примеру, в столичной компьютерной компании программисту С++ сразу доступен доход от 160 тысяч рублей. От соискателя требуются знания принципов объектно-ориентированного программирования, технологий COM, языков С/С++, SQL и библиотеки доступа к данным. Также у него должен быть опыт работы с реляционными СУБД. Для иногородних сотрудников предусмотрено общежитие, есть бесплатные обеды.
До 150 тысяч рублей может получать инженер-конструктор в Санкт-Петербурге. Он будет создавать чертежи для производства и проводить расчет стоимости заказа. Сотруднику компенсируют затраты на мобильную связь и горюче-смазочные материалы.
Сервис-менеджер по холодильному оборудованию может получать от 100 тысяч рублей в Новосибирске, а в Краснодаре до 100 тысяч готовы заплатить слесарю-сантехнику.
В Казани доход до 100 тысяч рублей предоставят официанту, которому нужно лишь знать принципы обслуживания и обладать грамотной речью. Столько предлагают и комплектовщику на складе автомобильных запчастей в Екатеринбурге.
Ранее в России назвали отрасли, работники которых имеют наиболее высокие доходы. Как отметили эксперты, больше всего в России получают представители финансового сектора экономики. Так, зарплата почти трети от общего числа специалистов, работающих в этой области, больше 100 тысяч рублей.
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