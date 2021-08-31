Эксперт оценил вероятность отключения Wildberries от Visa и Mastercard

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Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов назвал маловероятным отключение онлайн-ретейлера Wildberries от платежных систем Visa и Mastercard. Об этом сообщает РИА Новости.

"В самом крайнем случае систематическое нарушение правил платежной системы приведет к отключению от них конкретного юрлица – это означает, что на торговой площадке не будут принимать карты Visa, Mastercard как с вводом реквизитов карты, так и через Apple Pay или Samsung Pay", – заявил Достов.

Эксперт прокомментировал ситуацию с взиманием комиссии со стороны Wildberries, которую компания ввела для пользователей международных платежных систем Visa и Mastercard.

Решение маркетплейса раскритиковали, причем как Visa, так и Mastercard попросили банки-эквайеры до конца месяца расследовать наличие комиссии за оплату покупок и пригрозили последующими штрафами.