Visa предупредила о штрафах для банков за взимание допкомиссии на Wildberries

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Международная платежная система Visa предупредила банки, сотрудничающие с онлайн-ретейлером Wildberries, о штрафе в 25 тысяч долларов в случае взимания дополнительной комиссии при оплате покупок на площадке по картам системы. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что санкционные меры начнут применять в отношении тех кредитных организаций, которые не исправят ситуацию с допкомиссиями до 31 августа текущего года. При этом размер штрафа будет ежемесячно расти до тех пор, пока требование платежной системы не будет удовлетворено.
Ранее в Visa выразили обеспокоенность решением Wildberries ввести комиссию за оплату товаров картами данной платежной системы.
Там также добавили, что на данный момент Visa проясняет ситуацию с ретейлером, и подчеркнули, что у потребителей должна быть возможность самостоятельно выбирать удобный для них способ оплаты. Позиция платежной системы относительно тарифов и взимания дополнительной комиссии остается неизменной.
Между тем в Wildberries объяснили, что дополнительных комиссий не вводилось, а лишь были сделаны прозрачными существующие тарифы, чтобы позволить покупателям сэкономить за счет более низких комиссий.
До этого интернет-магазин объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем, в числе которых "Мир", Система быстрых платежей (СБП), а также сервис SberPay.
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