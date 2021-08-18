В Роспотребнадзоре не нашли нарушений в комиссиях Wildberries

Фото: depositphotos/stasokulov

В Роспотребнадзоре не видят нарушений в комиссиях Wildberries. Маркетплейс не нарушал права граждан, занижая цены для тех, кто оплачивает товары с использованием российских платежных систем. Об этом сообщает ведомство.

"В случае если продавец или маркетплейс предоставляет скидку покупателю по различным недискриминирующим обстоятельствам (объем покупки, участие в акции, предварительная оплата заказа или оплата определенным платежным инструментом), то в таких действиях не усматривается нарушения прав потребителей, если целью подобной акции не является нарушение прав граждан на свободу договора и отсутствует понуждение к приобретению дополнительных услуг", – объяснили в Роспотребнадзоре.

Специалисты уточнили, что в судебной практике есть подход, который допускает разные цены для потребителей разных категорий, если они основаны на объективных критериях.

Ранее в Visa выразили обеспокоенность решением российского интернет-магазина Wildberries ввести комиссию за оплату товаров картами данной платежной системы.

Там также добавили, что на данный момент Visa проясняет ситуацию с ретейлером и позиция платежной системы относительно тарифов и взимания дополнительной комиссии остается неизменной, и подчеркнули, что у потребителей должна быть возможность самостоятельно выбирать удобный для них способ оплаты.

Накануне Wildberries объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем, в числе которых "Мир", Система быстрых платежей (СБП), а также сервис SberPay. Решение объяснили более низкими комиссиями при проведении транзакций по сравнению с зарубежными сервисами.