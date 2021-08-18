В Роспотребнадзоре не нашли нарушений в комиссиях Wildberries

Фото: depositphotos/stasokulov
В Роспотребнадзоре не видят нарушений в комиссиях Wildberries. Маркетплейс не нарушал права граждан, занижая цены для тех, кто оплачивает товары с использованием российских платежных систем. Об этом сообщает ведомство.
"В случае если продавец или маркетплейс предоставляет скидку покупателю по различным недискриминирующим обстоятельствам (объем покупки, участие в акции, предварительная оплата заказа или оплата определенным платежным инструментом), то в таких действиях не усматривается нарушения прав потребителей, если целью подобной акции не является нарушение прав граждан на свободу договора и отсутствует понуждение к приобретению дополнительных услуг", – объяснили в Роспотребнадзоре.
Специалисты уточнили, что в судебной практике есть подход, который допускает разные цены для потребителей разных категорий, если они основаны на объективных критериях.
Ранее в Visa выразили обеспокоенность решением российского интернет-магазина Wildberries ввести комиссию за оплату товаров картами данной платежной системы.
Там также добавили, что на данный момент Visa проясняет ситуацию с ретейлером и позиция платежной системы относительно тарифов и взимания дополнительной комиссии остается неизменной, и подчеркнули, что у потребителей должна быть возможность самостоятельно выбирать удобный для них способ оплаты.
Накануне Wildberries объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем, в числе которых "Мир", Система быстрых платежей (СБП), а также сервис SberPay. Решение объяснили более низкими комиссиями при проведении транзакций по сравнению с зарубежными сервисами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: