Зеленский ввел санкции против интернет-магазина Wildberries

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Украинский президент Владимир Зеленский объявил о введении санкций в отношении физических и юридических лиц, среди которых российский интернет-магазин Wildberries и его гендиректор Татьяна Бакальчук. Указы опубликованы на сайте президента Украины.

Также в санкционном списке оказались совладелец Wildberries Владислав Бакальчук, директор Wildberries по IT Андрей Ревяшко, россиянин Алексей Кузменко, а также граждане Франции Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан (оба "за содействие ДНР").

Кроме того, под санкции попали компании из Украины, Польши, Белоруссии, Армении, Киргизии, Казахстана, а также некоммерческие организации "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции", "Ассоциация Франция – Крым" и "Ассоциация представительства Донецкой народной республики во Франции".

Отмечается, что санкции будут действовать в течение трех лет, они предусматривают блокировку активов, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и прекращение предоставления телекоммуникационных услуг.

Ранее Зеленский подписал указ о новых санкциях против ряда физических лиц. Документ содержит 27 фамилий, в числе которых экс-президент страны Виктор Янукович, глава Крыма Сергей Аксенов, экс-премьер Николай Азаров и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Также в нем указаны три юридических лица, в числе которых российская компания "ИСС-Софт".