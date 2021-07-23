Зеленский ввел санкции против интернет-магазина Wildberries

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Украинский президент Владимир Зеленский объявил о введении санкций в отношении физических и юридических лиц, среди которых российский интернет-магазин Wildberries и его гендиректор Татьяна Бакальчук. Указы опубликованы на сайте президента Украины.
Также в санкционном списке оказались совладелец Wildberries Владислав Бакальчук, директор Wildberries по IT Андрей Ревяшко, россиянин Алексей Кузменко, а также граждане Франции Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан (оба "за содействие ДНР").
Кроме того, под санкции попали компании из Украины, Польши, Белоруссии, Армении, Киргизии, Казахстана, а также некоммерческие организации "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции", "Ассоциация Франция – Крым" и "Ассоциация представительства Донецкой народной республики во Франции".
Отмечается, что санкции будут действовать в течение трех лет, они предусматривают блокировку активов, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и прекращение предоставления телекоммуникационных услуг.
Ранее Зеленский подписал указ о новых санкциях против ряда физических лиц. Документ содержит 27 фамилий, в числе которых экс-президент страны Виктор Янукович, глава Крыма Сергей Аксенов, экс-премьер Николай Азаров и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Также в нем указаны три юридических лица, в числе которых российская компания "ИСС-Софт".
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