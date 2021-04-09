Зеленский подписал указ о санкциях против ряда экс-чиновников Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях против ряда физических лиц. Документ содержит 27 фамилий, в числе которых экс-президент страны Виктор Янукович, глава Крыма Сергей Аксенов, экс-премьер Николай Азаров и депутат Госдумы Наталья Поклонская.

"Поддержать внесенные кабинетом министров Украины и Службой безопасности Украины предложения о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", – говорится в документе.

Также в нем указаны три юридических лица, в числе которых российская компания "ИСС-Софт".

Ранее Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) о применении санкций к Россотрудничеству и другим российским компаниям.