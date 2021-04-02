В Госдуме прокомментировали обещание США поддержать Украину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что единственная поддержка, на которую Киев может рассчитывать от США, – это очередные санкции против России и передача дополнительного вооружения. Так он прокомментировал заявление министра обороны США Ллойда Остина не оставлять Украину одну при эскалации российской агрессии.
"На этом все, ведь по понятиям расчетливых американцев Украина не брошена, обеспечена всем необходимым… И самый, пожалуй, важный момент: уже семь лет Украина и некоторые страны Европы постоянно кричат о нападении России, которое должно произойти чуть ли не в ближайшее воскресенье. Так и не дождались. И не дождутся. Потому что вся российская военная доктрина и вооруженные силы построены с упором на оборону, а не нападение", – цитирует RT слова Бальбека.
Ранее гарантию США поддержать Украину в случае конфликта с Россией оценил сенатор Алексей Пушков. Он также отметил, что обещания Соединенных Штатов, вероятно, касаются введения дополнительных антироссийских санкций и поставок Киеву вооружения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: