В Госдуме прокомментировали обещание США поддержать Украину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что единственная поддержка, на которую Киев может рассчитывать от США, – это очередные санкции против России и передача дополнительного вооружения. Так он прокомментировал заявление министра обороны США Ллойда Остина не оставлять Украину одну при эскалации российской агрессии.

"На этом все, ведь по понятиям расчетливых американцев Украина не брошена, обеспечена всем необходимым… И самый, пожалуй, важный момент: уже семь лет Украина и некоторые страны Европы постоянно кричат о нападении России, которое должно произойти чуть ли не в ближайшее воскресенье. Так и не дождались. И не дождутся. Потому что вся российская военная доктрина и вооруженные силы построены с упором на оборону, а не нападение", – цитирует RT слова Бальбека.

Ранее гарантию США поддержать Украину в случае конфликта с Россией оценил сенатор Алексей Пушков. Он также отметил, что обещания Соединенных Штатов, вероятно, касаются введения дополнительных антироссийских санкций и поставок Киеву вооружения.