Зеленский продлил санкции против российских авиакомпаний

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Президент Украины Владимир Зеленский на три года одобрил санкции против ряда российских авиакомпаний. Об этом сообщает РИА Новости.

Ограничения касаются таких перевозчиков, как "Аэрофлот", "Россия" и "Уральские авиалинии". Кроме того, под действие санкций подпадают компании "Ак Барс Аеро", "Атран", "ВИМ-Авиа" и некоторые другие.

Также новое решение Совета национальной безопасности Украины вводит санкции против российского бизнесмена Павла Фукса и украинца Дмитрия Фирташа. Срок действия ограничительных мер составит 3 года.

Всего в санкционном списке украинских властей находятся 538 человек, в том числе граждане России. Помимо этого, в перечень попали 540 компаний.

Ранее Евросоюз принял решение продлить еще на год санкции за присоединение Крыма и Севастополя к России. В объединении назвали действия РФ незаконными.