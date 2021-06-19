В Белом доме опровергли сообщения о приостановке военной помощи Украине

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Сообщения о приостановке военной помощи Украине не соответствуют действительности, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Как передает РИА Новости, власти США назвали данную идею ерундой.
"Лишь на прошлой неделе, перед саммитом США-Россия, мы предоставили 150-миллионный пакет помощи в области безопасности, включая оружие", – подчеркнула Псаки.
Она уточнила, что на данный момент Украина получила в полном объеме помощь, которая была утверждена конгрессом.
"Мы также подготовили средства на случай дальнейшего вторжения России на Украину", – заявила Псаки.
Пресс-секретарь добавила, что президент США Джо Байден сообщал Владимиру Путину, что американская сторона готова поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Ранее в СМИ появилась информация, что США временно приостановили военную помощь Украине. Утверждалось, что решение было принято американскими властями после заявления России об отводе войск от границы.
До этого президент Украины Владимир Зеленский усомнился в поддержке со стороны США из-за действий американского президента Джо Байдена. Президент Украины заявил, что Вашингтон не предупреждал Киев о намерении отменить санкции в отношении компании, строящей "Северный поток – 2".
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