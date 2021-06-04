В США оценили шансы Украины в случае войны с Россией

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Американское издание National Interest оценило шансы Украины в случае войны с Россией. Об этом написал в своей статье автор Марк Эпископос.
В материале говорится, что у ВСУ отсутствуют вооружения, способные преодолеть сложную российскую противоракетную оборону. При этом имеющиеся в Крыму зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" серьезно угрожают военным объектам в восточной и центральной Украине. Эпископос напомнил, что российский комплекс может поражать воздушные цели на расстоянии до 400 километров.
Кроме того, российские истребители, в числе которых Су-35С, легко справятся с украинскими боевыми самолетами.
"Они способны нанести сокрушительные и высокоточные удары по ключевым объектам военной и политической инфраструктуры Украины при помощи ракет класса "воздух-земля" и управляемых бомб", – предположил автор статьи.
Эпископос отметил недостаточное количество украинских боевых танков Т-84 "Оплот", составляющих основу войск. По мнению автора, они не смогут эффективно противостоять российским танкам Т-90А и Т-90М. Кроме того, на вооружении армии РФ находятся самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", имеющие высокую скорострельность и дальность стрельбы.
"Учитывая подавляющее превосходство России в воздухе и ее современную систему противоракетной обороны, украинская армия будет испытывать проблемы с тем, чтобы противостоять исходящей от этих систем (гаубиц 2С19 "Мста-С". – Прим. ред.) угрозы", – поясняется в материале.
Автор статьи не исключил, что в данный конфликт могут вмешаться другие силы. В этом случае ход сражения может измениться, заявил Эпископос.
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