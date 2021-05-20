В Германии описали сценарий третьей мировой войны

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Бывший еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Гюнтер Эттингер предположил, что третья мировая война состоится в киберпространстве. Об этом сообщает газета Handelsblatt.
"Одно можно сказать наверняка: третья мировая война будет происходить не "на суше, на воде и в воздухе", а скорее виртуально, в киберпространстве – без танков и грохота пушек", – заявил Эттингер.
Он также уточнил, что крупнейшие киберсилы принадлежат на данный момент России, США, Китаю и Ирану.
В связи с этим бывший комиссар призвал Германию уделить больше внимания защите цифрового пространства, поскольку Берлин значительно отстал от конкурентов.
Он отметил, что на кибербезопасность на период с 2021 по 2027 год ЕС выделил всего 1,5 миллиарда евро. На каждую страну-участницу придется по 10 миллионов в год.
"Секретные киберармии Москвы и Пекина, должно быть, уже дрожат от страха. Или просто надрываются от хохота", – заключил Эттингер.
Ранее Советник министра обороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий заявил, что США развязали новый тип войны против России.
По словам Ильницкого, западные страны стараются избегать прямого столкновения с РФ, поскольку испытывают страх перед ее ядерным оружием и современной армией. По этой причине им пришлось развязать информационно-гибридную войну, считает специалист.
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