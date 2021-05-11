В Совбезе РФ заподозрили США в вовлечении многих стран в создание биооружия

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США готовят для многих стран индивидуальные планы биологических исследований. Об этом рассказал первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов в интервью РИА Новости.
По словам спикера, в последние годы произошла заметная активизация биологических исследований, проводимых США и их союзниками по НАТО в разных странах мира.
"Для каждой страны США разрабатывают индивидуальные планы работ, исходя из потребностей национальных биопрограмм в первую очередь военного назначения", – заявил Аверьянов.
Он пояснил, что подобная деятельность проводится посредством жесткого навязывания программ "Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения", двусторонних программ "Совместные биологические обязательства" и "Совместное сокращение угроз".
Ранее советник министра обороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий заявил, что США развязали новый тип войны против России. Последствия такой войны проявляются как минимум через поколение, сообщал спикер.
До этого американский крейсер Monterey изъял российское оружие с судна в Аравийском море. Уточнялось, что груз находился на судне без опознавательных знаков.
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