ВМС США изъяли российское оружие с судна в Аравийском море

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Партию оружия российского и китайского производства изъял американский крейсер Monterey. Груз находился на судне без опознавательных знаков, передает пресс-служба Пятого флота ВМС США.

Уточняется, что ВМС США планировали установить, кому принадлежит судно. Команда корабля вела стандартную проверку, которая соответствует нормам международного права.

"Среди найденного оружия были десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок Type 56 и сотни пулеметов ПКМ, снайперские винтовки, противотанковые гранатометы, усовершенствованные оптические прицелы", – приводит РИА Новости сообщение ВМС.

Процедура изъятия длилась два дня – 6 и 7 мая. После этого экипаж допросили и отпустили. Расследование определит происхождение оружия и место его назначения.

Ранее адмирал ВМС США в отставке и бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис заявил, что НАТО не предпримет никаких реальных мер в случае начала прямого вооруженного конфликта между Россией и Украиной, однако выступит со словесным осуждением Москвы.

