Корабль береговой охраны США зашел в Черное море

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В Черное море зашел сторожевой корабля "Гамильтон" береговой охраны США. Как сообщили в Национальном центре управления обороной, за ним следят силы Черноморского флота.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями сторожевого корабля "Гамильтон" береговой охраны США, зашедшего в акваторию Черного моря 27 апреля 2021 года", – говорится в сообщении.

21 марта в акваторию Черного моря заходили два корабля Военно-морских сил США. До этого пресс-служба шестого флота ВМС США уведомляла, что эсминец Thomas Hudner отправился в Черное море.

В официальном Twitter военных заявлялось, что корабль выполнит операции по обеспечению безопасности.