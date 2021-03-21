Черноморский флот начал слежение за эсминцем ВМС США

Фото: Zuma\TASS

Второй за сутки корабль Военно-морских сил США зашел в акваторию Черного моря. Об этом проинформировали в пресс-службе Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Как передает ТАСС, корабль Thomas Hudner достиг акватории Черного моря в субботу, 20 марта.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца (с управляемым ракетным оружием. – Прим. Ред.) УРО противоракетной обороны Thomas Hudner ВМС США", – заявили в НЦУО.

До этого пресс-служба шестого флота ВМС США уведомляла, что эсминец Thomas Hudner отправился в Черное море. В официальном Twitter военных заявлялось, что корабль выполнит операции по обеспечению безопасности.

Кроме того, в НЦУО РФ в пятницу, 19 марта, отмечали, что следят за действиями крейсера Monterey ВМС США, который находится в акватории Черного моря.

В январе 2021 года в Черное море уже заходили два американских эсминца "Портер" и "Дональд Кук". В НАТО объясняли, что это связано с "наращиванием боевой мощи" России.