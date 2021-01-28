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Эсминец ВМС США "Портер" зашел в Черное море. Силы Черноморского флота следят за ним, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"За действиями эсминца УРО (ПРО) "Портер" ВМС США начали следить силы и средства Черноморского флота. 28 января в 19:00 эсминец зашел в акваторию Черного моря", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об эсминце "Дональд Кук" военно-морских сил США, который также вошел в акваторию Черного моря.