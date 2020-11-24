Корабль РФ предотвратил нарушение границы эсминцем ВМС США

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Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение государственной границы России эсминцем ВМС США, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Речь идет об американском эсминце "Джон Маккейн", который в заливе Петра Великого зашел за линию границы на два километра.

"Адмирал Виноградов", следивший за эсминцем ВМС США, по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и о своем праве применить таранный маневр, чтобы вытеснить нарушителя из территориальных вод.

Ранее российский истребитель Су-27 перехватил военные самолеты Германии и США над Балтийским морем. Сообщалось, что две воздушные цели приближались к госгранице РФ.

22 октября МиГ-31 смог перехватить американский самолет-разведчик над Беринговым морем. В результате российский истребитель сопровождал RC-135 ВВС США над акваторией.