Истребитель Су-27 поднимали на перехват бомбардировщика ВВС США

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Российский истребитель Су-27 поднимали в воздух на перехват бомбардировщика военно-воздушных сил США, который летел над Польшей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Польши обнаружен стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, приближающийся к Государственной границе Российской Федерации", – рассказали в пресс-службе министерства обороны.

Су-27, направленный на перехват американского летательного аппарата, прикреплен к Западному военному округу. Сопроводив бомбардировщик, истребитель вернулся на аэродром базирования.

В ведомстве подчеркнули, что полет российского самолета был выполнен в соответствии с международными нормами.

Накануне два истребителя Су-27 поднимались в небо над Черным морем на перехват двух бомбардировщиков военно-воздушных сил США.

