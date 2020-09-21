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Истребители РФ сопроводили самолет-разведчик ВВС Великобритании над Баренцевым морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Для перехвата разведчика в воздух поднялись истребители МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота, после чего самолет R-1 Sentinel ВВС удалился из поля видимости над государственной границей РФ.

Ранее российский истребитель Су-27 сопроводил над Черным морем самолет патрульной авиации США. В Национальном центре управления обороной РФ уточнили, что радары обнаружили самолет Р-8А "Посейдон" ВМС США.

До этого Су-27 перехватил самолет ВВС Великобритании над Черным морем. Экипаж идентифицировал цель как стратегический самолет-разведчик RC-135.