Су-27 перехватил самолет ВВС Великобритании над Черным морем

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Российский истребитель Су-27 в среду, 16 сентября, вылетал на перехват самолета-разведчика ВВС Великобритании над Черным морем. Об этом рассказали в Национальном центре управления обороной РФ.

По данным центра, средства контроля воздушного пространства выявили неизвестную воздушную цель над нейтральными водами Черного моря. Для перехвата неизвестного объекта был поднят истребитель Су-27.

Российский лайнер успешно сумел приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту.

"Экипаж (Су-27. – Прим. Ред.) идентифицировал его (объект. – Прим. Ред.) как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС Великобритании", – сообщили РИА Новости в НЦУО.

В центре подтвердили, что нарушение госграницы РФ не было допущено. После разворота иностранного самолета-разведчика Су-27 успешно вернулся на базу. Полет российского самолета прошел строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее Су-27 перехватил самолеты США и Великобритании над Черным морем. Отмечалось, что цели приближались к государственной границе России.

14 сентября истребители РФ перехватили три американских самолета над Черным морем. После успешного сопровождения российские лайнеры вернулись на аэродромы базирования.

В среду, 9 сентября, российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем. Об этом сообщали в Национальном центре управления обороной России.