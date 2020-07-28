В Минобороны РФ назвали плановым перелет истребителей Су-27 из Карелии

20:41
Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ
В министерстве обороны РФ сообщили, что перелет четырех российских истребителей Су-27 морской авиации ВМФ из Карелии на аэродром в Калининградской области был плановым и состоялся согласно штатному расписанию. Об этом сообщает РИА Новости.
"Полет осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", – заявили в ведомстве.
По данным Минобороны, маршрут полета был заранее согласован, кроме того, экипажи поддерживали связь с пунктами управления движения.
В Финляндии же два истребителя Су-2 заподозрили в нарушении воздушного пространства страны. На данный момент инцидент расследуют местные пограничники.
Ранее сообщалось, что истребитель Су-27 ВКС РФ перехватил над Черным морем самолет-разведчик США Р-8А Poseidon. Американское воздушное средство при этом не нарушало государственную границу РФ.
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