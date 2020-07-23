Американский самолет-разведчик приблизился к границе РФ в Черном море

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Американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон" приблизился к границам РФ в Черном море, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Сообщается, что для перехвата судна был отправлен самолет Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа. Он приблизился к американскому самолету на безопасное расстояние и определил, что это за судно.

После этого "Посейдон" развернулся и улетел в обратном направлении. В Центре сообщили, что при осуществлении полета Су-27 не нарушил границ России. Полет совершили строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее российские истребители сопроводили норвежский разведывательный самолет. Он был обнаружен над акваторией Баренцева моря.