Российские истребители перехватили американский самолет над Черным морем

16:22
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота перехватили самолет-разведчик ВВС США над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости.
"1 июля Дежурными силами по ПВО Южного военного округа были своевременно вскрыты действия самолета разведывательной авиации ВВС США над акваторией Черного моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями. На значительном удалении от границы РФ приближающаяся воздушная цель непрерывно сопровождалась российскими радиолокационными средствами контроля", – говорится в сообщении.
Для перехвата разведчика в воздух поднялись многоцелевые истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота, после чего американский RC-135W Rivet Joint удалился из поля видимости над государственной границей РФ. Полеты российских самолетов были осуществлены согласно международным правилам использования воздушного пространства.
Два дня назад российские истребители перехватили патрульный самолет P-8A "Посейдон" ВМС США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Американские самолеты были замечены силами ПВО Южного военного округа. Самолеты взяли на сопровождение, а также подняли в воздух для перехвата два дежурных истребителя Су-27.
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