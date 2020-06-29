Российские истребители перехватили самолеты США над Черным морем

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ

Российские истребители перехватили патрульный самолет P-8A "Посейдон" ВМС США и стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Американские самолеты были замечены силами ПВО Южного военного округа, передает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Как уточняется, самолеты взяли на сопровождение, а также подняли в воздух для перехвата два дежурных истребителя Су-27.

15 июня истребители Су-27 были подняты по тревоге для перехвата бомбардировщиков и разведывательных самолетов над Балтикой. Самолеты США и стран НАТО отрабатывали полеты в рамках учений Baltops 2020.