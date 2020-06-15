Япония приостанавливает развертывание американских ПРО Aegis Ashore

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Министр обороны Японии Таро Коно заявил, что страна приостанавливает размещение американских ПРО Aegis Ashore, сообщает "Газета.ру".

Глава военного ведомства отметил, что причиной такого решения послужила их стоимость и сроки развертывания.

По словам Коно, невозможно обеспечить безопасность падения стартового двигателя ракеты-перехватчика после ее пуска.

В то же время министр отметил, что Aegis останутся на эсминцах японской обороны.

Ранее сообщалось, что США и Япония провели испытание американской системы противоракетной обороны Aegis. В рамках учений с острова Кауаи на Гавайских островах была запущена цель, которая имитировала баллистическую ракету. В свою очередь, японский эсминец перехватил ее при помощи американской противоракеты.

Япония купила американскую систему Aegis в прошлом году. По словам японского правительства, новая система ПРО необходима для сдерживания угрозы, которая исходит от КНДР, и не направлена против других стран, включая Россию.