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Политика

17:28

Истребители Су-27 И Су-30 подняли на перехват двух бомбардировщиков США

политика безопасность

Фото: ТАСС/пресс-служба Балтийского флота

Российские истребители поднялись в небо для сопровождения стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что на значительном удалении от российской границы бомбардировщики непрерывно сопровождались радиолокационными средствами контроля.

"Для перехвата целей в воздух был подняты истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа", – говорится в заявлении.

Ранее американские военные заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика Poseidon P-8A российскими Су-35 над Средиземным морем. Су-35 якобы приблизились к Poseidon с двух сторон, в результате чего самолет не мог выполнять положенные маневры. Инцидент длился больше часа.

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