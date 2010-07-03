Угрозу столкновения самолетов в воздушной зоне Москвы опровергли

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Угрозы столкновения самолетов Swiss и NordStar в московской воздушной зоне не было. Система предупреждения опасных сближений сработала ложно, заявил Агентству "Москва" пресс-секретарь "Госкорпорации по ОрВД" Николай Ивашов.

По его словам, "авиасобытие имело место накануне". Как пояснил Ивашов, когда сработала система предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS), "воздушные суда находились в разных эшелонах". "Угрозы их столкновения не было", – заверил собеседник агентства, уточнив, что, как показало разбирательство, срабатывание системы оказалось ложным.

Ранее источник в авиаотрасли рассказал об опасном сближении лайнеров авиакомпаний Swiss и NordStar во время встречного движения в воздушной зоне Москвы. По его словам, система TCAS сработала на борту самолета, следовавшего из Женевы в Москву.

Также сообщалось, что в Китае женщина открыла аварийный выход самолета из-за духоты. Инцидент произошел на борту самолета компании Xiamen Airline во время подготовки к взлету в международном аэропорту Тяньхэ. Хотя бортпроводники предупредили пассажирку, что аварийную дверь трогать запрещено, она ответила, что ей "слишком душно", и повернула рычаг. После этого женщину сняли с рейса.