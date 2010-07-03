Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки Boeing в Барнауле

10:02
10:02
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Фото: СК РФ
Западно-Сибирское управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело после жесткой посадки самолета авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в следственном управлении.
Как уточнили в СК, уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта".
Причины возгорания шасси у самолета из Вьетнама установит комиссия Росавиации, сообщил директор АО "Авиапредприятие "Алтай" Виталий Архипенко.
"Росавиация будет вести расследование и устанавливать причины возгорания", – заявил глава организации, которая управляет аэропортом Барнаула. По словам Архипенко, "это достаточно редкая ситуация, так как самолет уже приступил к торможению". "Что там случилось, пока непонятно", – признался он.
При этом собеседник агентства охарактеризовал действия оперативных служб как грамотные и своевременные. "По-другому действовать было нельзя",– заверил он.
ЧП произошло вечером 25 сентября. При посадке в аэропорту Барнаула у самолета Boeing 767, летевшего из вьетнамского города Камраня, загорелась правая стойка шасси. Пассажиров и членов экипажа эвакуировали по надувным трапам. Возгорание было ликвидировано. В момент ЧП на борту лайнера находился 331 человек.
Ранее сообщалось о 49 пострадавших, однако позже их число выросло до 56 человек.
По предварительным данным, причиной аварийного приземления мог стать нестабильный заход на посадку, так как самолет сел только со второго раза.
Стойка шасси загорелась при посадке самолета в Барнауле
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