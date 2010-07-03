Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки Boeing в Барнауле

Фото: СК РФ

Западно-Сибирское управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело после жесткой посадки самолета авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в следственном управлении.

Как уточнили в СК, уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта".

Причины возгорания шасси у самолета из Вьетнама установит комиссия Росавиации, сообщил директор АО "Авиапредприятие "Алтай" Виталий Архипенко.

"Росавиация будет вести расследование и устанавливать причины возгорания", – заявил глава организации, которая управляет аэропортом Барнаула. По словам Архипенко, "это достаточно редкая ситуация, так как самолет уже приступил к торможению". "Что там случилось, пока непонятно", – признался он.

При этом собеседник агентства охарактеризовал действия оперативных служб как грамотные и своевременные. "По-другому действовать было нельзя",– заверил он.

ЧП произошло вечером 25 сентября. При посадке в аэропорту Барнаула у самолета Boeing 767, летевшего из вьетнамского города Камраня, загорелась правая стойка шасси. Пассажиров и членов экипажа эвакуировали по надувным трапам. Возгорание было ликвидировано. В момент ЧП на борту лайнера находился 331 человек.

Ранее сообщалось о 49 пострадавших, однако позже их число выросло до 56 человек.

По предварительным данным, причиной аварийного приземления мог стать нестабильный заход на посадку, так как самолет сел только со второго раза.