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25 сентября, 22:18

Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Барнауле увеличилось до 49 человек

происшествия транспорт общество

25 сентября, 22:18

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Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Число пострадавших в результате жесткой посадки Boeing, у которого загорелась стойка шасси в аэропорту Барнаула, возросло до 49 человек. Одна женщина остается в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный центр медицины катастроф.

"За медицинской помощью обратились 49 пострадавших, 48 из них она оказана амбулаторно", – сообщили агентству.

У пострадавшей, которая пока остается в больнице, подозрение на ушиб почки.

Вечером 25 сентября в аэропорту Барнаула у самолета Boeing 767 загорелась правая стойка шасси при посадке. Самолет летел из вьетнамского города Камрань. Пассажиры и экипаж эвакуированы по надувным трапам.

Обстоятельства происшествия установят специалисты Западно-Сибирской транспортной прокуратуры и Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета.

По предварительной информации, аварийное приземление могло произойти из-за нестабильного захода на посадку. Уточнялось, что самолет сел только со второго раза.

Стойка шасси загорелась при посадке самолета в Барнауле

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происшествия транспорт общество

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